«Это очень смешно». Паула Бадоса — о слухах вокруг пары Эммы Радукану и Карлоса Алькараса

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своём отношении к слухам о романтических отношениях между чемпионкой US Open — 2021 британкой Эммой Радукану и пятикратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

«Да, это очень смешно. С другой стороны, это увлекательно. Вы знаете, как работают социальные сети. Но да, для меня это смешно, конечно», — приводит слова Бадосы Eurosport.es.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас и Эмма Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа.