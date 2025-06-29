Теннисист вернёт большую часть призовых за выход в основу Уимблдона из-за статуса любителя

719-я ракетка мира британский теннисист Оливер Тарвет рассказал, что не сможет в полной мере получить призовые за выход в основную сетку Уимблдона-2025 из-за того, что не является профессионалом.
За поражение в первом круге Уимблдона теннисисты зарабатывают € 77 тыс. 21-летний Тарвет обучается в университете в Сан-Диего (США) и является теннисистом-любителем, из-за чего сможет получить за выступление на турнире не более $ 10 тыс.
«Это немного расстраивает, потому что мне нужно покрыть много расходов, хотя я всегда хотел вернуться в университет, чтобы закончить четвёртый год обучения. То, что они сделали для меня здесь, просто невероятно, и я очень благодарен. Мне сказали, что я могу претендовать только на призовые в размере до $ 10 тыс., так что, возможно, я вложусь в частный самолёт, чтобы мой тренер мог вернуться домой», — приводит слова Тарвета Punto de Break.
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В первом круге Уимблдона британец сыграет с 506-й ракеткой мира швейцарцем Леандро Риди. Победитель матча во втором раунде может встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом.
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