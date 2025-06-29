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«Гениальный тай-брейк». Турсунов — о финале Джойнт — Эала на турнире WTA-250 в Истбурне

«Гениальный тай-брейк». Турсунов — о финале Джойнт — Эала на турнире WTA-250 в Истбурне
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о финале травяного турнира категории WTA-250 между 51-й ракеткой мира австралийкой Майей Джойнт и филиппинкой Александрой Эалой, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA.

Джойнт победила со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10). По ходу решающего тай-брейка австралийка отыграла четыре матчбола.

Истбурн (ж). Финал
28 июня 2025, суббота. 15:40 МСК
Майя Джойнт
51
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
4 		6 6 10
         
Александра Эала
74
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Майя Джойнт — красотка! Правда, без подачи, но всё равно молодчинка. Победа в Истбурне категории 250. Выдали гениальный тай-брейк на пару с Лейлой Фернандес #2 Александрой Эалой. Если есть возможность, пересмотрите. Море эмоций!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.

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