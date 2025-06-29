«Гениальный тай-брейк». Турсунов — о финале Джойнт — Эала на турнире WTA-250 в Истбурне
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о финале травяного турнира категории WTA-250 между 51-й ракеткой мира австралийкой Майей Джойнт и филиппинкой Александрой Эалой, занимающей 74-ю строчку рейтинга WTA.
Джойнт победила со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10). По ходу решающего тай-брейка австралийка отыграла четыре матчбола.
Истбурн (ж). Финал
28 июня 2025, суббота. 15:40 МСК
51
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 12
|
|6
|6 10
74
Александра Эала
А. Эала
«Майя Джойнт — красотка! Правда, без подачи, но всё равно молодчинка. Победа в Истбурне категории 250. Выдали гениальный тай-брейк на пару с Лейлой Фернандес #2 Александрой Эалой. Если есть возможность, пересмотрите. Море эмоций!» — написал Турсунов в своём телеграм-канале.
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