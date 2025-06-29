Матс Виландер оценил шансы Кори Гауфф в борьбе за первую строчку рейтинга WTA

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер высказался о перспективах борьбы второй ракетки мира американки Кори Гауфф за первое место рейтинга WTA.

«Я действительно считаю, что Кори Гауфф может начать борьбу за звание первой ракетки мира. Просто потому, что она станет намного стабильнее. Она и так уже была одной из самых стабильных, но после уверенности, которую она получила в Париже, выиграв второй «Большой шлем», она поднимется ещё на пару уровней», – приводит слова Виландера Punto de Break.

Напомним, Гауфф выиграла свой второй титул чемпионки турнира серии «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» – 2025 первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).