«Не жду от себя многого в этом году». Радукану — о выступлении на Уимблдоне-2025

Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от Уимблдона-2025.

«Я счастлива вернуться сюда, на Уимблдон. Это огромная привилегия — быть частью британской команды здесь. В этом году в сетке много британцев, так что это будет здорово для всех.

Честно говоря, я не жду от себя многого в этом году. Просто хочу выйти на корт и насладиться моментом. Хочу почувствовать саму атмосферу турнира. Понимаю, что не так много возможностей сыграть на Уимблдоне. Он проводится всего раз в год, и таких шансов ограниченное количество. Поэтому я просто с нетерпением жду, когда выйду на корт и прочувствую всё вокруг — обстановку, зрителей, атмосферу», – приводит слова Радукану Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).