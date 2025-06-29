Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не жду от себя многого в этом году». Радукану — о выступлении на Уимблдоне-2025

«Не жду от себя многого в этом году». Радукану — о выступлении на Уимблдоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 38-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от Уимблдона-2025.

«Я счастлива вернуться сюда, на Уимблдон. Это огромная привилегия — быть частью британской команды здесь. В этом году в сетке много британцев, так что это будет здорово для всех.

Честно говоря, я не жду от себя многого в этом году. Просто хочу выйти на корт и насладиться моментом. Хочу почувствовать саму атмосферу турнира. Понимаю, что не так много возможностей сыграть на Уимблдоне. Он проводится всего раз в год, и таких шансов ограниченное количество. Поэтому я просто с нетерпением жду, когда выйду на корт и прочувствую всё вокруг — обстановку, зрителей, атмосферу», – приводит слова Радукану Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA).

Материалы по теме
Медведев и Андреева начинают Уимблдон-2025: чего ждать от лучших россиян?
Медведев и Андреева начинают Уимблдон-2025: чего ждать от лучших россиян?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android