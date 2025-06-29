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«Немного отличается подача информации». Паолини — о работе с новым главным тренером

«Немного отличается подача информации». Паолини — о работе с новым главным тренером
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Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини рассказала, как изменилось её взаимодействие с тренерским штабом после того, как его возглавил испанец Марк Лопес.

«Думаю, в итоге теннис остаётся тем же. Они не дают мне противоположные советы. Более или менее — они одинаковые. Возможно, немного отличается подача информации.

Пока всё работает хорошо, я довольна. У нас не было возможности как следует потренироваться, так что мне самой интересно, как будет, когда у нас появится время на более длительные тренировки», – приводит слова Паолини пресс-служба Уимблдона.

Жасмин Паолини и Марк Лопес начали своё сотрудничество в середине апреля 2025 года. Ранее более 10 лет Паолини тренировал итальянец Ренцо Фурлан.

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