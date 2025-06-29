«Становится тяжело, если матч затягивается». Паолини — об играх во время жары

Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини высказалась о том, насколько влияет на её игру погода во время матчей.

«В Гамбурге было жарко, в Берлине тоже. Мне нравится жара. Хотя в прошлом году, честно говоря, мне очень понравилось играть, когда крыша была закрыта. Хотя, конечно, нужно ещё выйти на тот самый корт, который имеет крышу.

Как справиться с жарой? Пить много воды, думаю, — это главное, потому что если матч затягивается, становится тяжело», – приводит слова Паолини пресс-служба Уимблдона.

Жасмин Паолини примет участие в розыгрыше Уимблдона-2025, который пройдёт с 30 июня по 13 июля.