Карлос Алькарас отреагировал на победу Илии Топурии на турнире UFC 317

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил победу новоиспечённого чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии над экс-чемпионом в этом весе Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 317, который прошёл в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США).

Фото: Соцсети Алькараса

Топурия победил Оливейру нокаутом в первом раунде и стал чемпионом уже во второй по счёту весовой категории.

Алькарас в эти дни готовится к выступлению на Уимблдоне-2025, который стартует завтра, 30 июня. Он является действующим чемпионом турнира. Отметим, что он побеждал на Уимблдоне два раза подряд.