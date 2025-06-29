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«Точно продолжу играть». Паолини — о выступлении в парных разрядах турниров

«Точно продолжу играть». Паолини — о выступлении в парных разрядах турниров
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Итальянская теннисистка четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини рассказала, как игра в паре с соотечественницей Сарой Эррани влияет на её результаты в одиночном разряде.

«Победа в Париже придала мне уверенности. Также и в одиночке. Очень много эмоций. Огромных эмоций, ведь золотая медаль — это потрясающее достижение.

Мне действительно нравится играть в паре. Это помогает мне в одиночке — с подачами, выходами к сетке. Приятная проблема — иметь оба разряда для игры. Так что на данный момент я точно продолжу играть в паре», – приводит слова Паолини пресс-служба Уимблдона.

Напомним, Жасмин Паолини и Сара Эррани стали чемпионками парного разряда «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале казахстанско-сербский дуэт Анна Данилина/Александра Крунич (6:4, 2:6, 6:1).

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