Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кажется, что было в другой жизни». Ига Швёнтек — о победе на юниорском Уимблдоне-2018

«Кажется, что было в другой жизни». Ига Швёнтек — о победе на юниорском Уимблдоне-2018
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вспомнила свою победу на юниорском Уимблдоне в 2018 году.

«Кажется, что это было в другой жизни. Возможно, это был самый яркий момент моей карьеры на тот момент. Я помню, как победила, и это казалось сюрреалистичным. С другой стороны, когда я вернулась домой, ничего не изменилось, так как я ещё не была профессионалом.

Тогда я думала, что с этого момента жизнь будет идеальной, но потом была разочарована, потому что всё было по-прежнему. Пришлось вернуться к ежедневной работе. После этого я провела несколько турниров ITF, и это помогло мне вспомнить, что настоящая работа только начинается. Но победа оставила меня с мыслью, что я смогу осуществить свою мечту стать профессиональной теннисисткой», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
Фото
Ига Швёнтек расплакалась после поражения в финале Бад-Хомбурга от Пегулы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android