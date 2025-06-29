«Кажется, что было в другой жизни». Ига Швёнтек — о победе на юниорском Уимблдоне-2018

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вспомнила свою победу на юниорском Уимблдоне в 2018 году.

«Кажется, что это было в другой жизни. Возможно, это был самый яркий момент моей карьеры на тот момент. Я помню, как победила, и это казалось сюрреалистичным. С другой стороны, когда я вернулась домой, ничего не изменилось, так как я ещё не была профессионалом.

Тогда я думала, что с этого момента жизнь будет идеальной, но потом была разочарована, потому что всё было по-прежнему. Пришлось вернуться к ежедневной работе. После этого я провела несколько турниров ITF, и это помогло мне вспомнить, что настоящая работа только начинается. Но победа оставила меня с мыслью, что я смогу осуществить свою мечту стать профессиональной теннисисткой», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.