«Не собираюсь слишком давить на себя». Гауфф — об игре на Уимблдоне-2025

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, насколько сложно для неё будет выиграть второй турнир «Большого шлема» подряд.

«Это действительно резкий переход с грунта на траву. Думаю, поэтому так сложно победить именно на двух этих турнирах подряд. Ты выигрываешь «Ролан Гаррос» и уже через пару дней снова должен быть в работе.

Мне бы хотелось выиграть здесь. Но я не собираюсь слишком давить на себя, потому что, как я говорю своей команде и людям вокруг, для меня всё это новая территория. Я просто учусь по ходу дела. Если получится выиграть — будет здорово. Если нет — попробую найти лучший способ подготовиться к этому турниру в следующем году», – приводит слова Гауфф пресс-служба Уимблдона.

Напомним, Кори Гауфф выиграла свой второй титул чемпионки турнира серии «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» – 2025 первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).