Ига Швёнтек: теннисный график слишком интенсивный. Правила оказывают на нас давление

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о загруженном расписании турниров в теннисе.

«Я думаю, что график очень интенсивный, слишком интенсивный. Нет смысла играть больше 20 турниров в год. Иногда приходится жертвовать турниром в родной стране, потому что мы должны играть на турнирах WTA-500, чтобы избежать нуля очков в рейтинге. Такого рода обязательства и правила с определёнными турнирами оказывают на нас давление.

Люди продолжали бы смотреть теннис, даже если бы мы играли меньше турниров. Мы могли бы быть более стабильными. Это вызов. Теннис — сложный вид спорта, каждую неделю вы начинаете с нуля, но важно помнить, что теннис — не вся жизнь», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.