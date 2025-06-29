Гауфф рассказала, как на неё повлияла победа над Винус Уильямс на дебютном Уимблдоне-2019

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, как на неё повлияла победа над семикратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема» Винус Уильямс во время своего дебюта на кортах Уимблдона в 2019 году.

«Думаю, та победа над Винус стала для меня началом веры в то, что мои мечты могут сбыться. У меня тогда была такая сильная вера. Сейчас чувствую, что вновь обрела эту веру в себя. Думаю, я потеряла её где-то между 15 и 19 годами. В 19 лет я смогла её вернуть.

С 16 до 19 лет я боролась с неуверенностью и подобными вещами, но мне удалось это преодолеть. И если уж на то пошло, то сейчас, в 21 год, я, пожалуй, больше похожа на себя в 15, чем на ту, кем была в 17–18 лет, когда приезжала сюда. Потому что сейчас у меня снова есть та детская уверенность. И я снова просто наслаждаюсь игрой. Мне правда очень приятно быть здесь», – приводит слова Гауфф пресс-служба Уимблдона.