Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет настоящим удовольствием». Швёнтек — об игре с Руудом в миксте на US Open

«Будет настоящим удовольствием». Швёнтек — об игре с Руудом в миксте на US Open
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями от решения сыграть с норвежцем Каспером Руудом в миксте на US Open — 2025.

«Мне нравится наблюдать за ним, но ещё больше нравится, когда мы находимся на одной стороне корта. Я как-то говорила, что если бы я была ребёнком, то точно бы играла с форхенда так же, как Каспер. Он делает это прекрасно.

Играть с ним будет настоящим удовольствием. Надеюсь, что мы далеко пройдём. Конечно, у нас будет немного времени для тренировок. Сосредоточусь на том, чтобы получать удовольствие и наслаждаться новым форматом», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

Материалы по теме
Ига Швёнтек: теннисный график слишком интенсивный. Правила оказывают на нас давление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android