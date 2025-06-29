«Будет настоящим удовольствием». Швёнтек — об игре с Руудом в миксте на US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями от решения сыграть с норвежцем Каспером Руудом в миксте на US Open — 2025.

«Мне нравится наблюдать за ним, но ещё больше нравится, когда мы находимся на одной стороне корта. Я как-то говорила, что если бы я была ребёнком, то точно бы играла с форхенда так же, как Каспер. Он делает это прекрасно.

Играть с ним будет настоящим удовольствием. Надеюсь, что мы далеко пройдём. Конечно, у нас будет немного времени для тренировок. Сосредоточусь на том, чтобы получать удовольствие и наслаждаться новым форматом», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.