«Не знаю, что правда, а что слухи». Швёнтек — о конфликте Левандовского с тренером Польши

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о конфликте, который произошёл между польским футболистом Робертом Левандовским и бывшим главным тренером сборной Польши Михалом Пробежем.

«Я в курсе, что происходит вокруг сборной Польши, но не слежу за этим настолько пристально, чтобы сильно переживать. Надеюсь, они создадут такую атмосферу, в которой всем будет комфортно играть за сборную. Я очень уважаю Роберта. То, что он сделал для польского спорта, — это невероятно: сколько веры он дал другим в то, что можно стать звездой мирового уровня! Верю, что он продолжит вдохновлять и дальше играть за сборную, но также понимаю, что это уже вторая часть его карьеры, и иногда ему нужно выбирать и заботиться о своём здоровье.

Футбол у нас настолько популярен, что я порой не знаю, что правда, а что слухи, но верю, что всё у них наладится (улыбается)», – приводит слова Швёнтек Sport.pl.