ATP выпустила документальный фильм про Андрея Рублёва

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. Продолжительность фильма составила более 29 минут.

Видео доступно на YouTube-канале ATP. Права на него принадлежат ATP.

В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе. Рублёв рассказывает про свои психологические проблемы, говорит о взаимоотношениях с тренерами Фернандо Висенте и Маратом Сафиным, а также о своей жизни вне тенниса.

Отметим, что в фильме снялись российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. Они поделились детскими воспоминаниями об Андрее.