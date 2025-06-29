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«Это пазл, который должен сложиться». Берреттини — о расставании Синнера с тренерами

«Это пазл, который должен сложиться». Берреттини — о расставании Синнера с тренерами
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35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о решении соотечественника Янника Синнера расстаться с тренерами за несколько дней до старта Уимблдона-2025.

«Разумеется, я читал о расставании. Могу сказать, что это сложно, потому что, в конце концов, мы молодые ребята, которых бросают в очень сложный мир. Приходится принимать сложные решения в том возрасте, когда мы, вероятно, не готовы. Сваливается огромный груз, с которым каждый справляется по-своему.

Например, я расстался с Умберто Феррарой, которого очень уважаю как профессионала и как человека. Просто в некоторых вещах мы не сошлись, поэтому решили прекратить сотрудничество. Но в целом да, это сложно, потому что дело не только в технических аспектах, но и в том, как человек из твоего штаба воспринимает вещи, как реагирует на твои предложения. Это как пазл, который должен сложиться», — приводит слова Берреттини La Repubblica.

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