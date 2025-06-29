«Даже Гауфф подошла и потрогала ткань». Павлюченкова — об оригинальном дизайне одежды

53-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, насколько джинсовая одежда, в которой она играла на турнирах в Риме (Италия) и Мадриде (Испания), удивила теннисисток WTA.

«Все игроки были в полном восторге от моего наряда. Даже Кори Гауфф подошла и потрогала ткань. Это очень круто. Конечно, кто-то может это не оценить — это нормально, если кому-то это совсем не понравится и он подумает, что я сумасшедшая. Это нормально.

Потом я увидела, как Кори Гауфф пришла на корт на «Ролан Гаррос» в кожаной куртке! Вот о чём я говорю. Это другое. И я — за это!» – приводит слова Павлюченковой Tennis.com.

Отметим, что со старта сезона-2025 Анастасия Павлюченкова самостоятельно создаёт оригинальные дизайны своей теннисной одежды.