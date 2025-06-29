«Это были настоящие слёзы». Медведев поделился воспоминаниями из детства с Рублёвым

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился воспоминаниями из детства с 14-й ракеткой мира Андреем Рублёвым.

«Когда мы были молоды, мы были действительно безумными. Плакали, когда что-то шло не по нашему плану. Это были настоящие слёзы. Мы кричали. Мы были несчастны. Мы оба уже тогда были очень соревновательными», — сказал Медведев документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.