«Я выросла как личность». Барбора Крейчикова поделилась воспоминаниями с Уимблдона-2024

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова перед стартом Уимблдона-2025 поделилась воспоминаниями с прошлого года.

«Правда в том, что вернуться сюда — это здорово, я буду помнить всю свою жизнь то, что пережила здесь в прошлом сезоне. Это был очень особенный момент — войти в клуб и освежить все эти воспоминания в 2024 году, поэтому я очень наслаждаюсь этим опытом. Каждый раз, когда я снова захожу в клуб, у меня возникают воспоминания — это очень красиво и особенно. С тех пор многое изменилось, я выросла как личность, но чувствую себя счастливой и привилегированной быть в этой позиции защищающей чемпионки перед началом турнира», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.