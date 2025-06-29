«Он совершенно сумасшедший». Бланко и Висенте поделились воспоминаниями о Рублёве

Тренер Фернандо Висенте и агент Гало Бланко, работающие с 14-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, поделились воспоминаниями от первой встречи с теннисистом.

Висенте. Да, он был здесь почти девять лет назад. Он был ребёнком, приезжал, мечтал попасть в десятку лучших игроков.

Бланко. Когда вы наблюдали за ним, он был ребёнком, который стремился к своей мечте — стать лучшим игроком мира. Говорили, что у него большой потенциал. Но он совершенно сумасшедший. Он пропустил один мяч и уже начал жаловаться. Я думаю, если он будет держать себя в руках, то станет крепким орешком.

Но, так или иначе, он был одним из самых стабильных игроков за последние пару лет, — сказали Висенте и Бланко в документальном фильме Breaking Back.