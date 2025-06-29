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Карлос Алькарас объяснил, почему Жоао Фонсека показывает нестабильную игру на траве

Карлос Алькарас объяснил, почему Жоао Фонсека показывает нестабильную игру на траве
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об игре 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки на травяном покрытии.

«Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним. Ранее мы встречались в 2023 году. Так что я ждал этого момента с тех пор, как он появился в ATP. Относительно он новичок на траве. У него не так много опыта на этом покрытии. По стилю он любит играть агрессивно, сильно бить справа и выходить к сетке.

Уверен, что вскоре он выйдет на высокий уровень на траве. Пока ему ещё есть чему учиться, ведь он ещё очень молод, но его уровень уже довольно высокий», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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