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Александр Бублик ответил, испытывает ли он дополнительную мотивацию в матчах с россиянами

Александр Бублик ответил, испытывает ли он дополнительную мотивацию в матчах с россиянами
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, чувствует ли он дополнительную мотивацию в матчах против россиян.

«Думаю, что да, конечно, всё-таки я с ними вырос, прошёл весь теннисный путь от самого начала. Грубо говоря, Даня был первым в мире, ребята были все в десятке, я был семнадцатым, то есть это такой путь длиной в жизнь, наверное. Конечно же, когда ты играешь с ними, в любом случае какие-то воспоминания есть, желание обыграть кого-то, например, я никогда не обыгрывал Карена, никогда не обыгрывал Даню. Мы с Кареном играли всего один раз до этого, с Даней вот была такая тяжёлая личка.

Поэтому да, конечно, для России, для Казахстана, для всего постсоветского пространства эти матчи вызывают больший интерес, когда встречаются два соотечественника. Или, допустим, в случае меня, я перешёл, но всё равно я русский человек, вырос с ними. Поэтому, наверное, такие матчи подогревают больше интереса», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

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