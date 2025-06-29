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«Смогу ли сделать это на следующей неделе? Не знаю». Бублик о победе над Синнером в Галле

«Смогу ли сделать это на следующей неделе? Не знаю». Бублик о победе над Синнером в Галле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, считает ли он, что может быть топовым игроком после победы над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира ATP-500 в Галле (Германия).

— Допустим, он первая ракетка мира. Ты его обыграл. Ты не чувствуешь, что можешь на таком уровне играть всё время?
— Играть на уровне первой ракетки мира? Мне кажется, что, если бы после победы над Синнером я почувствовал, что могу играть на уровне первой ракетки мира, соответственно, ей стать, можно было бы уезжать в диспансер. Ну потому что это смешно. Теннис — это дистанция. То есть теннисист, который один год поиграл на уровне топ-10, а потом закончил карьеру, — это не теннисист на уровне топ-10, в моём понимании.

— То есть ты считаешь, что он был не в форме?
— Я этого не говорил. Считаю, что отдельно взятый матч нельзя брать за систему. То есть да, я в отдельно взятом матче в тех кондициях смог показать великолепный теннис и воспользоваться тем, что он мне дал. Смогу ли я это сделать на следующей неделе? Я не знаю. Но, исходя из статистики, скорее всего, не смогу. Но обыграть один раз, то есть, конечно, да, почему нет. И Федерер проигрывал непонятно кому, и Надаль, и все великие люди. Но просто теннис — это о стабильности, теннис — это о повторении своих результатов, — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

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