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Карен Хачанов стал амбассадором проекта First & Red

Карен Хачанов стал амбассадором проекта First & Red
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19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов начал сотрудничество с новым медиапроектом о теннисе First & Red.

«Теннис как шахматы: стратегия, ходы на опережение и холодный расчёт. Карен знает, как играть эту партию красиво. First & Red и Хачанов – вместе создаём новую главу тенниса», – сказано в заявлении First & Red.

Ранее Хачанов дошёл до полуфинала травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), где проиграл будущему победителю турнира, представителю Казахстана Александру Бублику.

Отметим, что Бублик также является амбассадором First & Red. Ранее сотрудничество с проектом начала российская теннисистка Диана Шнайдер.

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