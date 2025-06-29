Бывший член команды Синнера опубликовал пост после завершения сотрудничества с игроком

Физиотерапевт Улисес Бадио опубликовал пост после завершения сотрудничества с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Спасибо за время и трудности, которые мы вместе разделяли. Чао, Янник», — написал Бадио на своей странице в социальных сетях.

Вместе с Бадио команду Синнера покинул фитнес-тренер Марко Паничи. Они вошли в команду Янника в сентябре 2024 года после того, как штаб итальянца покинули Умберто Феррара и Джакомо Нальди. Ранее Паничи и Бадио работали с Новаком Джоковичем.

Синнер находится в Великобритании, где выступит на Уимблдоне-2025. В 2024 году итальянец дошёл до четвертьфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (7:6 (9:7), 4:6, 6:7 (4:7), 6:2, 3:6). Янник ни разу не выигрывал данный турнир.