«Он честно сказал, что не может помочь». Бублик — о недельном сотрудничестве с Сафиным

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о недельном сотрудничестве с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира россиянином Маратом Сафиным.

«У меня всегда были проблемы с большими турнирами, я никогда не играл хорошо на «Мастерсах» и «Шлемах». Двухнедельные турниры вытягивают много энергии, мне тяжело подстраиваться к разному времени игр. Артём [Супрунов] сказал, что нужен кто-то, кто объяснит, что делаем не так. Мы думали, кто нам может подойти, исходя из моего характера. Среди русскоязычных ребят, легенд – Коля Давыденко, Миша Южный, Марат [Сафин]. Решили связаться с Маратом. Искали номер телефона, нашли, общались примерно неделю.

Он говорил вещи, которые, как он видел, помогут мне играть лучше. Потом спросил, чего я хочу. Я сказал, что хочу просто играть в теннис и стоять там, где стою, – около 20-го места. Мне нравится это место, оно не требует столько эмоций и нервов, мой уровень позволяет там находиться. Он честно сказал, что не может помочь. У нас был период 10 дней, где мы по телефону всё обсуждали, он говорил какие-то вещи, которые нужно тренировать. Но он чемпион, величайший в России теннисист. Мне немного непонятно, почему он так мыслит, – мне как более простому спортсмену это тяжело понять. Поэтому он мне честно сказал: «Я знаю, как быть первым в мире, что для этого нужно, как нужно тренироваться, но если ты хочешь быть 15-м, то зачем это надо?» — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.