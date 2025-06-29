Гаэль Монфис объявил о сотрудничестве с новым тренером

42-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис объявил о начале сотрудничества с тренером Дорианом Деклуа. Специалист присоединится к команде игрока на его ближайшие турниры.

«Дориан пришёл помочь мне на несколько недель. Он будет работать на Уимблдоне, в Вашингтоне и Торонто. В Торонто мы сядем, подведём итоги и посмотрим, как идут дела. Мне нужен был наставник на несколько недель. Не обязательно надолго. Просто на несколько недель, чтобы посмотреть. Дориан — это свежий взгляд, другой опыт, другая чувствительность», — заявил Монфис в интервью L'Équipe.

Деклуа заменит Микаэля Тильстрёма, который завершил сотрудничество с Монфисом перед «Ролан Гаррос» — 2025.