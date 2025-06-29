Крейчикова — об Уимблдоне-2025: для меня это новый турнир, несмотря на прошлогоднюю победу

Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова рассказала о подготовке к Уимблдону-2025 после снятия с четвертьфинала турнира WTA-250 в Истбурне (Великобритания).

«После моего ухода с турнира в Истбурне мне понадобилась пара дней отдыха, в течение которых для меня было приоритетом не брать в руки ракетку, но я воспользовалась этим временем, чтобы заняться другими делами вне корта. Постепенно стала чувствовать себя лучше с каждым днём, и я очень этому рада. Подготовка остаётся прежней, для меня это новый турнир, несмотря на прошлогоднюю победу, поэтому моя цель — вернуться сюда и снова выступить хорошо. Я долго работала, чтобы оказаться здесь и насладиться этой привилегией, надеюсь, что во вторник всё будет в порядке и на своих местах. Надеюсь провести хороший матч и, если получится, отличный турнир», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.