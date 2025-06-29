Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире в Истбурне

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

«Торговец из Истбурна снова делает это. Выиграл свой 10-й титул категории ATP. Половина из них завоёвана на травяном покрытии...» — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

Тейлор Фриц становился победителем турнира в Истбурне в 2019, 2022 и 2024 годах. Для американца титул в Истбурне стал вторым в сезоне. Ранее Тейлор стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).