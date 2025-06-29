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Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире в Истбурне

Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире в Истбурне
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В решающем матче он обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби со счётом 7:5, 6:1.

Истбурн (м). Финал
28 июня 2025, суббота. 18:35 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Дженсон Бруксби
149
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

«Торговец из Истбурна снова делает это. Выиграл свой 10-й титул категории ATP. Половина из них завоёвана на травяном покрытии...» — написал Фриц на своей странице в социальных сетях.

Тейлор Фриц становился победителем турнира в Истбурне в 2019, 2022 и 2024 годах. Для американца титул в Истбурне стал вторым в сезоне. Ранее Тейлор стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

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