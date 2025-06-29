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«Восходящая звезда». Крейчикова — о предстоящем матче с Эалой в первом круге Уимблдона

«Восходящая звезда». Крейчикова — о предстоящем матче с Эалой в первом круге Уимблдона
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Действующая чемпионка Уимблдона чешка Барбора Крейчикова высказалась о предстоящей встрече с представительницей Филиппин Александрой Эалой в первом круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 13:00 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Если быть честной, у меня пока мало информации об этом игроке. Очевидно, я понимаю, что она очень молодая девушка, восходящая звезда, одна из тех, кто представляет новое поколение. Пыталась посмотреть некоторые фрагменты её матчей. Знаю, что она выступала очень хорошо в первой половине года, поэтому с нетерпением жду этой встречи. Думаю, будет здорово, отличный матч, с нетерпением жду, чтобы сыграть с ней и увидеть, на каком уровне сейчас находится новое поколение. Полагаю, для неё это будет смесь эмоций, но наверняка большинство из них будут положительными», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

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