«Оба оказались лучшими, без сомнения». Музетти — об игре Синнера и Алькараса в финале «РГ»

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о финале «Ролан Гаррос», где вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Во время финала «Ролан Гаррос» я был дома. Не смотрел весь матч, только пятый сет. Был очень удивлён, как они играли, мне было очень весело. Невероятно видеть такой высокий уровень в таком важном матче: американские горки, эмоции. У Янника были свои шансы, но Карлос очень хорошо справился и сыграл невероятный тай-брейк. Оба оказались лучшими, без сомнения», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Лоренцо Музетти в полуфинале проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2 (отказ).