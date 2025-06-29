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Свитолина и Монфис ответили, кто из них чаще спорит с судьёй и ломает ракетки

Свитолина и Монфис ответили, кто из них чаще спорит с судьёй и ломает ракетки
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14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина и её супруг французский теннисист Гаэль Монфис ответили на неловкие теннисные вопросы друг о друге.

— Кто из вас чаще спорит с судьёй?

Свитолина. Гаэль.

Монфис. Я?

Свитолина. На все 100% ты. У тебя постоянно что-то не так.

— У кого больше шансов сломать ракетку во время матча?

Монфис. (Смеётся и намекает на Свитолину).

Монфис и Свитолина выступят на Уимблдоне-2025. Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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