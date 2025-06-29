«Удалось провести больше времени с семьёй». Музетти — о восстановлении после травмы

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти перед стартом Уимблдона-2025 высказался о восстановлении после травмы.

«Было трудно не играть, у меня есть полуфинал, чтобы защитить здесь. Это важный момент сезона, и я хотел бы быть более подготовленным, продолжая результаты, которые у меня были за последние несколько месяцев. С другой стороны, если я смотрю на положительные стороны, мне удалось провести больше времени со своей семьёй и в Италии, что я не вижу так часто. Это дало мне дальнейшую мотивацию защищать полуфинал здесь», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На Уимблдоне-2024 Музетти в полуфинале уступил Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 4:6.