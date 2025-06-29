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«Как пойдёт, так и пойдёт». Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от Уимблдона-2025

«Как пойдёт, так и пойдёт». Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от Уимблдона-2025
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что у него нет никаких ожиданий от Уимблдона-2025.

«У меня нет ожиданий на этот Уимблдон, я хочу наслаждаться моментом. Так много работал вне корта: две недели терапии и упражнений, чтобы ускорить выздоровление. И это привело меня сюда. Моя цель была в этом. Потом, конечно, здесь никто не хочет сразу проиграть. Я постараюсь взять матчи по одному. Как пойдёт, так и пойдёт», — сказал Музетти на пресс-конференции.

На Уимблдоне-2024 Лоренцо Музетти в полуфинале уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 4:6.

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