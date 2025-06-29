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«Всё получится, потому что я в неё очень верю». Алькарас оценил уровень игры Радукану

«Всё получится, потому что я в неё очень верю». Алькарас оценил уровень игры Радукану
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил уровень игры чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану из Великобритании.

— У вас, ребята, было хорошее взаимопонимание. Что вы думаете о её игре?
— Она играет великолепно. В последнее время она немного старается, уверен, что у неё всё получится, потому что я в неё очень верю. Ранее нам было весело. У неё довольно высокий уровень игры, поэтому я верю, что она займёт лидирующую позицию.

— Как ты думаешь, что она сказала бы о твоей игре?
— Что это катастрофа, что я не заслуживаю того, чтобы быть там. Нет, я надеюсь, она сказала, что у меня неплохая игра или мой уровень. Ей нравилось смотреть мои матчи или что-то в этом роде. Надеюсь, что она это сказала, но я не уверен, — приводит слова Алькараса Hypebeast.

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