«У меня не было выхода». Рублёв рассказал о непростом периоде карьеры

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему пришлось испытать в непростой период карьеры.

«После каждого матча был как мертвец. Неделя в номере, в депрессии, словно происходит конец света. Я дошёл до точки, когда был абсолютно потерян. У меня не было выхода. Я не понимал, что делаю. Кто я. Ради чего живу. И затем, пару лет назад, я осознал, что это всё фигня», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.