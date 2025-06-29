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«Надеюсь, однажды смогу играть на грунте так же хорошо». Осака — о победе Гауфф на «РГ»

«Надеюсь, однажды смогу играть на грунте так же хорошо». Осака — о победе Гауфф на «РГ»
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о победе американки Кори Гауфф на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Лично я очень горжусь ею. Помню, что встречалась с ней, когда она была совсем юной, но она и сейчас ещё молода. Но да, я бы сказала, это действительно здорово — видеть, как сильно она выросла, и это также напоминает мне о том, насколько спортсмены могут вдохновлять людей. Она очень вдохновляет меня, и я надеюсь, что однажды смогу играть на грунте так же хорошо, как она, и, думаю, это действительно невероятно, как далеко она ушла от того, какой я увидела её впервые», — приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

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