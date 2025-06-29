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«Очень ценю то, что имею». Рублёв трогательно высказался о теннисе

«Очень ценю то, что имею». Рублёв трогательно высказался о теннисе
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14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв признался, что всё ещё испытывает наслаждение от теннисной карьеры.

«Я всё ещё люблю теннис. По-прежнему хочу добиться как можно большего, на что я способен. Но здравым путём. Не вымучивая. Понимаю, что у меня прекрасная жизнь в финансовом плане. Свобода — это замечательно. Понимаю, что я суперсчастливчик. Очень ценю то, что имею», — сказал Рублёв в документальном фильме Breaking Back.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила документальный фильм Breaking Back («Путь назад» или «Обратный брейк») о 14-й ракетке мира российском теннисисте Андрее Рублёве. В фильме можно увидеть кадры из детства Андрея, его первые шаги в теннисе.

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