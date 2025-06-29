«Иногда хочется просто замедлиться». Дрейпер — о ментальных трудностях в ATP-туре

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер ответил, какие самые большие ментальные трудности испытывают теннисисты в туре.

«Думаю, что ATP определённо внедрила системы поддержки игроков с ментальной стороны. Думаю, что у каждой национальной федерации, возможно, тоже есть люди, которые оказывают такую поддержку. Самая большая сложность для теннисиста — это непрерывность тура. Я здесь говорю, а люди со стороны думают, что теннис — это только Уимблдон, но на самом деле он никогда не останавливается. Ты должен всегда быть на высоте — и в игре, и в голове. Нужно избегать травм, и всё это создаёт много стресса и давления, как мне кажется. Иногда хочется просто замедлиться и взять паузу, но в таком виде спорта, как теннис, это невозможно. Это очень сложно. Я бы сказал, что это самая тяжёлая сторона тура. С другой стороны, есть невероятные плюсы: играть в спорт, который любишь, хорошо зарабатывать, находиться с людьми, с которыми приятно проводить время. Несмотря на все трудности, я очень благодарен за жизнь, которую веду. Считаю себя чрезвычайно счастливым во многих отношениях», — приводит слова Дрейпера Ubitennis.