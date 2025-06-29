Билли Джин Кинг — о призовых: почему теннисисты думают, что заслуживают большего?

Победительница 39 турниров «Большого шлема» (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте) легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг высказалась о том, что игроки требуют повышения призовых.

«Спортсмены часто говорят, что они заслуживают больше призовых. А вы заработали такие деньги в этом году? Если нет, то почему вы думаете, что заслуживаете больше? Мне важно, чтобы спортсмены понимали бизнес-составляющую.

Когда кто-то спрашивает меня: «Что мне делать?», я отвечаю: «Разберись, в каком бизнесе ты работаешь. Если бюджет не складывается, угадай, куда пойдут твои призовые? Обратно в бюджет». Вот что значит по-настоящему понимать бизнес», — приводит слова Кинг Belfast Telegraph.