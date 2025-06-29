«Нужно было взять на себя ответственность». Дрейпер — о балансе между теннисом и жизнью

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какой путь привёл его не только к концентрации на результате, но и к тому, чтобы действительно наслаждаться и ценить то, что он делает каждый день.

«Думаю, это была зрелость — принятие ответственности за свои поступки и за то, как я смотрю на этот вид работы. Когда я был моложе, было сложно. Мои друзья ходили в университет, занимались своими делами и веселились. Полагаю, у них было больше времени детства и просто на развлечения. А быть профессиональным теннисистом — значит, быть заброшенным во взрослый мир и тяжело работать с самого раннего возраста. Для одних это даётся легче, для других — сложнее. Для меня это был процесс, и, безусловно, сначала мне было очень трудно. Поворотным моментом, думаю, стало то время, когда я был примерно на 40-м месте в мировом рейтинге и понял, что должен наладить свою жизнь вне тенниса. Мне нужно было взять на себя ответственность за то, чтобы в моей жизни был не только теннис, потому что, если я хочу играть в этот спорт долго, я должен уметь отвлекаться от теннисного мира. Так что да, я бы сказал, что это зрелость, принятие ответственности за свою жизнь и перестать всегда полагаться на других. Конечно, будучи молодым спортсменом, ты всегда находишься под руководством кого-то, кто подсказывает, что лучше и правильно делать, но приходит момент, когда нужно начать наслаждаться жизнью, которую хочешь жить, и становиться тем человеком, которым хочешь быть. В общем, просто взрослеть», — приводит слова Дрейпера Ubitennis.