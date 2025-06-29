Действующий чемпион Уимблдона Алькарас выложил пост перед стартовым матчем на турнире

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас опубликовал пост в преддверии своего первого матча на Уимблдоне-2025. Испанскому теннисисту предстоит защищать титул.

«Готов к работе», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В первом круге Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с Фабио Фоньини из Италии. Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.