«Будет чуточку легче. Может быть». Бублик ответил, что для него значит посев на Уимблдоне

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, что для него значит посев на Уимблдоне-2025.

«Уже был сеяным кучу раз, поэтому, наверное, это норма. Мы вернулись там, где были. Я заканчивал год между 30-м и 40-м местом на протяжении последних шести лет. То есть с 20-го года, по-моему, заканчивал 33-м, 35-м, 34-м, 32-м. Ни разу не был ни выше, ни ниже в конце года. То есть это, в принципе, моя позиция, в которой я нахожусь уже на протяжении трёх-пяти лет. В принципе, ничего такого сверх. Поэтому следующий шаг уже за нами. А по поводу сеяного, ну да, хорошо, что не играю в первом круге сразу же с каким-то топом. То есть, безусловно, сейчас все играют в теннис хорошо. Может быть, будет чуточку легче. Может быть», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

В первом круге Уимблдона-2025 Александр Бублик сыграет с испанцем Хауме Мунаром.