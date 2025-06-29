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Лоренцо Музетти опубликовал фото с сыном на кортах Уимблдона

Лоренцо Музетти опубликовал фото с сыном на кортах Уимблдона
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Седьмая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти опубликовал красочное фото с сыном на кортах Уимблдона.

Фото: страница Музетти в социальных сетях

В марте 2024-го Музетти и его девушка Вероника стали родителями, у них родился сын, которого назвали Людовико. Ранее возлюбленная теннисиста сообщила, что пара ждёт второго ребёнка.

На Уимблдоне-2024 Лоренцо Музетти в полуфинале уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 4:6. В первом круге текущего розыгрыша Музетти сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии. Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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