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«Уровень топ-100 высочайший, каждый умеет играть». Бублик — о жеребьёвке Уимблдона-2025

«Уровень топ-100 высочайший, каждый умеет играть». Бублик — о жеребьёвке Уимблдона-2025
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о жеребьёвке на Уимблдоне-2025. На старте соревнований Бублик сыграет с испанцем Хауме Мунаром.

«Теннис такой вид спорта, что комментируй не комментируй, а каждый турнир топы проигрывают, какие-то даже, бывает, непонятные ребята что-то играют. Бывает, что те, от кого ждёшь, играют плохо, от кого не ждёшь, играют хорошо. Как я на «Ролан Гаррос». Это обсуждать, мне кажется, просто нет смысла. Уровень топ-100 высочайший, и каждый умеет играть в теннис. И аргентинцы уже научились подавать плоскую и к сетке бежать. Как бы это сейчас не 2018 год, и тем более не 2012 год. То есть сейчас другой теннис, и там пускай у меня испанец в первом круге, но это не та Испания, которая была во времена Альмагро. Он всё равно бьёт, играет и свою подачу держать он умеет. Я к тому, что в те времена, конечно, испанцы, они были, они доминировали больше на грунте, нежели на траве. Сейчас, конечно же, немножко по-другому. Каждый умеет играть, к сожалению. Раньше было получше. И поэтому нужно стараться работать», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

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