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Жоао Фонсека рассказал, что побеседовал с Алькарасом перед Уимблдоном-2025

Жоао Фонсека рассказал, что побеседовал с Алькарасом перед Уимблдоном-2025
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57-я ракетка мира 18-летний бразилец Жоао Фонсека рассказал, что провёл беседу с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом после их совместной тренировки.

«Мы говорили о жизни, а не только о теннисе. Обычно нет возможности спросить о чём-то Карлоса или его команду. Я узнал у него о многом. Поговорили больше, чем обычно. Беседа была великолепной», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, оба теннисиста выступят на Уимблдоне-2025. Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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