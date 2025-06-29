Жоао Фонсека рассказал, что побеседовал с Алькарасом перед Уимблдоном-2025

57-я ракетка мира 18-летний бразилец Жоао Фонсека рассказал, что провёл беседу с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом после их совместной тренировки.

«Мы говорили о жизни, а не только о теннисе. Обычно нет возможности спросить о чём-то Карлоса или его команду. Я узнал у него о многом. Поговорили больше, чем обычно. Беседа была великолепной», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, оба теннисиста выступят на Уимблдоне-2025. Основная часть турнира пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.