Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Думаю, я немного специалист по миксту». Фриц — о желании выиграть US Open с Рыбакиной

«Думаю, я немного специалист по миксту». Фриц — о желании выиграть US Open с Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о желании выиграть US Open — 2025 в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

— Думаю, я немного специалист по миксту. Не буду врать. Мой рекорд в миксте говорит сам за себя на United Cup. Кажется, я никогда не проигрывал в миксте. По какой-то причине мне нравится играть в миксте, это хорошо для меня. Думаю, мы, наверное, одна из команд, которую нужно побеждать. Мне нужно ещё раз посмотреть список, но, кажется, я помню, что говорил: Бен Шелтон и Тэйлор Таунсенд — довольно крепкая команда. Помню, что Стефанос и Паула меня обыграли. Я думаю, они хороши. Честно говоря, много хороших команд и игроков, но не знаю, как так получается, что в миксте у меня обычно всё хорошо.

— Какой у тебя будет уровень соревновательности на этом турнире?
— О, максимальный, максимальный, да. На 100%. Думаю, все будут такими, если честно. Все действительно хотят выиграть. И думаю, что это будет считаться настоящим «Большим шлемом». Призовые отличные. Мы на 100% здесь, чтобы попытаться выиграть, — приводит слова Фрица Tennis.com.

Материалы по теме
Тейлор Фриц опубликовал пост после победы на травяном турнире в Истбурне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android