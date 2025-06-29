«Думаю, я немного специалист по миксту». Фриц — о желании выиграть US Open с Рыбакиной

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о желании выиграть US Open — 2025 в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

— Думаю, я немного специалист по миксту. Не буду врать. Мой рекорд в миксте говорит сам за себя на United Cup. Кажется, я никогда не проигрывал в миксте. По какой-то причине мне нравится играть в миксте, это хорошо для меня. Думаю, мы, наверное, одна из команд, которую нужно побеждать. Мне нужно ещё раз посмотреть список, но, кажется, я помню, что говорил: Бен Шелтон и Тэйлор Таунсенд — довольно крепкая команда. Помню, что Стефанос и Паула меня обыграли. Я думаю, они хороши. Честно говоря, много хороших команд и игроков, но не знаю, как так получается, что в миксте у меня обычно всё хорошо.

— Какой у тебя будет уровень соревновательности на этом турнире?

— О, максимальный, максимальный, да. На 100%. Думаю, все будут такими, если честно. Все действительно хотят выиграть. И думаю, что это будет считаться настоящим «Большим шлемом». Призовые отличные. Мы на 100% здесь, чтобы попытаться выиграть, — приводит слова Фрица Tennis.com.