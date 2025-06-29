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Алькарас готовился к Уимблдону, используя особый патч, который анализирует пот игрока

Алькарас готовился к Уимблдону, используя особый патч, который анализирует пот игрока
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Карлос Алькарас провёл подготовку к Уимблдону, используя технологичный патч на груди, который способен анализировать пот спортсмена с целью улучшения его гидратации.

Действующий чемпион Уимблдона появился в специальном патче на тренировке с 18-летним бразильцем Жоао Фонсекой. В первом круге турнира Алькарас сыграет с Фабио Фоньини из Италии.

Основная стадия Уимблдона пройдёт с 30 июня по 13 июля в Лондоне. За всю историю россиянам только один раз удавалось победить в одиночном разряде. В 2004 году 17-летняя Мария Шарапова в финале Уимблдона обыграла американку Серену Уильямс. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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