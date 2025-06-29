Наоми Осака: думаю, что теперь у меня улучшились отношения с Уимблдоном

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась об отношении к Уимблдону.

«Думаю, что теперь у меня улучшились отношения с Уимблдоном. Я, безусловно, ценю это больше. Мне просто нравилось наблюдать за тем, как все мои любимые теннисисты носят белое и играют на траве. Особенно Серена, Винус и Роджер с его классной майкой, которую он носил один год», — сказала Осака на пресс-конференции.

В первом круге Уимблдона Наоми Осака сыграет с представительницей Австралии Талией Гибсон. В прошлом году Осака дошла до второго круга, где уступила Эмме Наварро со счётом 4:6, 1:6.